Aktuell: Überfall auf Trierer Antiquitätengeschäft – Polizei fahndet nach Täter mit „Trierer Dialekt“

Trier. Am Donnerstagmittag (25. September 2025) kam es in der Bitburger Straße in Trier zu einem Überfall auf ein Antiquitätengeschäft. Nach ersten Informationen der Polizei betrat gegen 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann das Geschäft und ergriff nach der Tat die Flucht.

Täterbeschreibung

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß

schlanke Statur

komplett schwarz gekleidet

sprach mit ausgeprägtem Trierer Dialekt

Die Kriminalpolizei Trier hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Mehr Blaulicht-News

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen sollen sich insbesondere folgende Fragen stellen:

Wer hat zur Tatzeit in der Bitburger Straße oder Umgebung einen auffälligen Mann bemerkt?

Wer hat den Überfall direkt beobachtet?

Wem ist eine hektisch flüchtende Person aufgefallen?

Wurde in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug gesehen?

Wichtiger Hinweis der Polizei

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die gesuchte Person anzusprechen oder mitzunehmen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen soll sofort der Notruf 110 gewählt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 983-43390 zu melden.