Wittlich: Gelungener Start in die Konzertsaison beim Musikkreis – Programm von Tango bis Beethoven

WITTLICH. Als perfekt aufeinander eingespieltes Duo erwiesen sich der aus Lettland stammende Cellovirtuose Ramón Jaffé und seine ebenbürtige Klavierpartnerin Monica Gutman beim Auftakt der Konzertsaison des Musikkreises Wittlich.

In einem abwechslungsreichen Programm, das europäische, südamerikanische und jüdische Musiktraditionen miteinander verband, reihte sich eine Kostbarkeit an die nächste. Vom kleinen Solostück Friedrich Gernsheims oder Don Jaffés über die Händel-Variationen Beethovens oder Schumanns Fantasiestücke bis hin zur „Grande Sonate“ der Komponistin Helene Liebmann sowie mitreißenden Tangos von Anna Segal und José Bragato reichte die Vielfalt der mitreißenden Interpretationen. Das Publikum war begeistert und dankte mit herzlichem Applaus. (Quelle: Johannes Baum/Musikkreis Wittlich)