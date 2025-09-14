Luxemburg: Drei Stichverletzungen am Oberkörper – Streit in Lokal eskaliert

ESCH. Am 13.9.2025 wurde der Polizei gegen 1.30 Uhr eine verletzte Person in der avenue de la gare in Esch gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen Mann antreffen, der drei Stichverletzungen am Oberkörper aufwies. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Informationen zufolge sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Schanklokal in Esch gekommen, wobei eine Person die andere mit einem Messer verletzte. Der mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am gleichen Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)