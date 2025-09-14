Laute Beats, genervte Nachbarn: Polizei kassiert Musikanlage nach Zwei-Tages-Party

RHEINBREITBACH. Gleich zwei Nächte hintereinander ist die Polizei im Kreis Neuwied zu ein und derselben Feierlichkeit ausgerückt. Viele Anwohner hatten sich über den erheblichen Lärm in Rheinbreitbach beschwert, der von einer zweitägigen Geburtstagsfeier ausging, wie die Polizei mitteilte.

Am Freitag zeigten sich die Beamten noch diplomatisch und beließen es bei einer mündlichen Verwarnung, nachdem die Musik auf eine annehmbare Lautstärke reduziert wurde. Als die Polizei am Samstag erneut zu besagter Feierlichkeit gerufen wurde, blieben die Ermahnungen wirkungslos. Gegen 23.30 Uhr nahmen die Beamten die Elektronik der Musikanlage mit. «Der nun 40-jährige Partyveranstalter wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen», berichtete das Polizeipräsidium Koblenz. (Quelle: dpa)