Stichverletzungen am Oberkörper: Messerattacke vor Lokal in Luxemburg

ESCH-BELVAL. Am gestrigen Samstagmorgen wurde der Polizei kurz nach 6.00 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe eines Lokals in Esch-Belval gemeldet.

Vor Ort trafen die umgehend herbeigeeilten Polizeibeamten auf eine Person, welche zwei Stichverletzungen am Oberkörper aufwies. Der Mann wurde sofort zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe der darauffolgenden Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegenüber einer der Personen, die im Rahmen der gemeldeten Auseinandersetzung vor Ort angetroffen worden waren. Die Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstag festgenommen und dem Untersuchungsrichter am Sonntag vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)