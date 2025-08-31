In Rechtskurve Kontrolle verloren: PKW knallt in Hauswand – 23-Jähriger schwerverletzt

Alkohol und zu hohes Tempo? Ein junger Fahrer landet samt Auto in einer Hauswand - und wird schwer verletzt.

ERPOLZHEIM. Ein 23-Jähriger ist in Erpolzheim im Landkreis Bad-Dürkheim mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann habe am späten Samstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit.

Er sei dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus gekracht. Durch den Aufprall seien das Fahrzeug und einige Fahrzeugteile mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert worden. Dadurch sei auch ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei könnten zu schnelles Fahren sowie Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall gewesen sein. Gegen den Mann sei ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eröffnet worden. (Quelle: dpa)