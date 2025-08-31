Luxemburg: Alkoholfahrten, Diebstähle, aggressives Verhalten gegen Polizei

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Diebstähle und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Gegen 23.40 Uhr wurde der Polizei am gestrigen Samstagabend eine Auseinandersetzung auf einem Fest in Petingen gemeldet, bei welcher ersten Informationen zufolge eine Person verletzt wurde. Als die Beamten eine der anwesenden Personen kontrollieren wollten, legte diese ihnen gegenüber ein zunehmend aggressives Verhalten an den Tag und beschimpfte sie. Der Mann wurde daraufhin in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Gegen 23.20 Uhr wurde der Polizei eine Person im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, welche versucht habe, eine andere Person zu bestehlen und von Passanten zurückgehalten werden konnte. Der alkoholisierte Mann legte ein aggressives Verhalten an den Tag und wurde anschliessend im Passagearrest untergebracht.

Auch in Folge einer Rangelei, welche der Polizei gegen 3.30 Uhr in Luxemburg-Clausen gemeldet wurde, wurde eine alkoholisierte Person im Passagearrest untergebracht.

Des Weiteren wurden der Polizei in Esch, Redingen und in Niederkorn im Laufe der Nacht alkoholisierte Personen gemeldet, welche ein unkooperatives bzw. aggressives Verhalten an den Tag legten und in der Folge im Passagearrest untergebracht wurden.

Im Laufe des Samstagnachmittags und –abends wurden der Polizei mehrere einfache Diebstähle gemeldet. So etwa in Bettemburg, wo einem Fahrgast eines Zugs in einem Moment der Unachtsamkeit das Handy entwendet worden war.

Am frühen Abend wurde eine Person in einem Einkaufszentrum in Luxemburg-Kirchberg bestohlen. Hier lenkte ein Täter eine Kundin ab, während ein anderer ihr während des Ablenkungsmanövers das Smartphone aus der Handtasche entwendete.

Des Weiteren wurden in der Oberstadt Luxemburgs und auf der Schueberfouer jeweils eine Handtasche am Abend als gestohlen gemeldet.

Darüber hinaus wurde der Polizei am Abend auf der Aire de Berchem ein Diebstahl aus einem Auto gemeldet. Unbekannte Täter hatte durch ein halb geöffnetes Fenster in das Auto gegriffen um dieses zu öffnen und mehrere Dokumente bzw. Gegenstände entwendet. Auch in Bettemburg wurde ein Diebstahl aus einem Auto gemeldet.

Im Laufe der Nacht wurden Polizeibeamte auf Höhe der Abfahrt A7 / Auffahrt B7 auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches sich in Schlangenlinien fortbewegte. Das Fahrzeug wurde in Schieren gestoppt. Die Polizeibeamten stellten deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum bei der Fahrerin fest. Diese verweigerte den Alkoholtest. Der Führerschein wurde entzogen und es wurde Protokoll erstellt.

Auch in Junglinster und in Ettelbruck wurden im Laufe der Nacht alkoholisierte Fahrer gestoppt und Führerscheine entzogen bzw. Fahrverbote erteilt.

Gegen 5.40 Uhr meldete eine Person, dass sie eine Autopanne in Junglinster habe. Da das Auto welches in einem Kreisverkehr hielt eine Verkehrsbehinderung darstellte, verfügten die Polizeibeamten sich vor Ort. Hier mussten sie feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren war. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und es wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)