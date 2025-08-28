Tragödie von Völklingen: Saar-Landesregierung berichtet dem Innenausschuss

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen berichtet die Landesregierung in einem Landtagsausschuss über die Ermittlungen. Einige Fragen sind nach wie vor offen.

Der Tatort in Völklingen. Foto: Patrick von Frankenberg/dpa

SAARBRÜCKEN. Der Innenausschuss des saarländischen Landtags beschäftigt sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit dem Fall des in Völklingen getöteten Polizisten. Die Landesregierung informiert die Abgeordneten über den aktuellen Ermittlungsstand zu den tödlichen Schüssen. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber hatte am Donnerstagabend einem Polizisten bei einem Festnahme-Versuch die Dienstwaffe entrissen. Er schoss auf die Polizisten. Ein 34 Jahre alter Beamter wurde von sechs Kugeln getroffen und starb an seinen schweren Verletzungen. Der 18-jährige Täter wurde kurz darauf festgenommen, er wurde dabei von der Polizei angeschossen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mordes. Bisher unklar ist, wie der Täter an die Waffe kommen konnte und wem sie gehörte. Drei Beamte, darunter ein Kommissaranwärter, hatten den Tankstellenräuber gestellt und festzunehmen versucht. (Quelle: dpa)

