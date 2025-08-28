Feuerwehr-Einsatz am späten Abend: Traktor in Dodenburg in Flammen

DODENBURG. Wie die Feuerwehr Verbandsgemeinde Wittlich-Land mitteilt, kam es am gestrigen Abend zu einem Einsatz in der Schloßstraße in Dodenburg.

Grund des Einsatzes, der um 22.59 Uhr begann, war ein brennender Traktor im Innenhof eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Das Feuer drohte, auf Heuballen überzugreifen. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre eingesetzt. Letztlich brannte nur die Zugmaschine. Tiere befanden sich nicht in akuter Gefahr.

An dem rund zweistündigen Einsatz waren rund 61 Kräfte beteiligt. Im Einsatz befanden sich die folgenden Feuerwehreinheiten: FEZ Wittlich-Land, Salmtal, Hetzerath, Heidweiler, Dodenburg, Heckenmünster, Wittlich-Stadt, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI), der Wehrleiter Wittlich-Land, der Lagedienstführer, die Führungsunterstützung Wittlich-Land der Polizei und der Rettungsdienst.