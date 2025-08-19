Wegen Straßensperrungen: Busumleitungen in Schweich

SCHWEICH – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, werden wegen einer Sperrung der Oberstiftstraße und Richtstraße in Schweich die Busse der Linien 8 und 87 vom 25. August bis voraussichtlich Mitte Oktober 2025 umgeleitet.

Die Busse werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Ermesgraben und Langfuhr über die Feldstraße umgeleitet.

Während der Sperrung sind die Haltestellen Brunnen, Altes Weinhaus, Madellstraße, An der Lehmbach und Ludwig-Uhland-Straße aufgehoben und an die Haltestellen Ermesgraben, Bertradastraße und Langfuhr verlegt.

Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.