Wegen Straßensperrungen: Busumleitungen in Schweich

0
Foto: Symbolbild / pixabay

SCHWEICH – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, werden wegen einer Sperrung der Oberstiftstraße und Richtstraße in Schweich die Busse der Linien 8 und 87 vom 25. August bis voraussichtlich Mitte Oktober 2025 umgeleitet.

Die Busse werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Ermesgraben und Langfuhr über die Feldstraße umgeleitet.

Während der Sperrung sind die Haltestellen Brunnen, Altes Weinhaus, Madellstraße, An der Lehmbach und Ludwig-Uhland-Straße aufgehoben und an die Haltestellen Ermesgraben, Bertradastraße und Langfuhr verlegt.

Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.

 

Vorheriger ArtikelGroß angelegte Personensuche in der Eifel erfolgreich beendet
Nächster ArtikelTrabert nimmt Linken-Bundestagsmandat nicht wahr – Lin Lindner aus Trier rückt nach!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.