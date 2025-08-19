Groß angelegte Personensuche in der Eifel erfolgreich beendet

DAUN/SAMERSACH – Die Feuerwehren aus Daun, Nerdlen, Kradenbach und Sarmersbach wurden am gestrigen Montag, 18. August 2025 um 16.34 Uhr zu einer Personensuche nach Sarmersbach alarmiert. Eine ältere Person war bereits seit einigen Stunden als vermisst gemeldet worden.

Umfassende Einsatzkräfte im Einsatz

Nachdem erste Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort ausblieben, leitete die Polizei am Nachmittag eine groß angelegte Suchaktion ein. Insgesamt waren rund 70 Helferinnen und Helfer im Einsatz, darunter die Feuerwehr, das DRK, die BRH Hundestaffel aus Wittlich sowie eine Drohneneinheit mit Wärmebildkamera. Der Einsatz wurde mit Fußtrupps, Menschenketten und Quads durchgeführt.

Nachdem die Mantrailer-Hunde erste Spuren nach Nerdlen verfolgten, wurde die Einsatzleitung dorthin verlegt. Die Suche blieb über Nacht erfolglos und wurde um 2:00 Uhr vorübergehend eingestellt.

Am heutigen Morgen (19.08.2025) wurde um 07.05 Uhr erneut die Einsatzleitung und der ELW 2 aus Daun alarmiert, um die Fortsetzung der Suche vorzubereiten. Um 7.39 Uhr wurden dann weitere Kräfte der Feuerwehr Nerdlen, Kradenbach und Sarmersbach alarmiert, um die Suche wieder aufzunehmen.

Kurze Zeit später kam von der Leitstelle Trier die Meldung, dass die Person gefunden wurde, weshalb der Einsatz dann gegen 9.00 Uhr am Morgen für alle Kräfte beendet werden konnte.