Groß angelegte Personensuche in der Eifel erfolgreich beendet

Erster Treffpunkt war in Sarmersbach. Nach Ankunft der Mantrailer wurden erste Geruchsproben genommen, welche den Hinweis gaben, dass die Person eher im Bereich Nerdlen zu finden sei. Foto: Feuerwehr Daun

DAUN/SAMERSACH – Die Feuerwehren aus Daun, Nerdlen, Kradenbach und Sarmersbach wurden am gestrigen Montag, 18. August 2025 um 16.34 Uhr zu einer Personensuche nach Sarmersbach alarmiert. Eine ältere Person war bereits seit einigen Stunden als vermisst gemeldet worden.

Umfassende Einsatzkräfte im Einsatz

Nachdem erste Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort ausblieben, leitete die Polizei am Nachmittag eine groß angelegte Suchaktion ein. Insgesamt waren rund 70 Helferinnen und Helfer im Einsatz, darunter die Feuerwehr, das DRK, die BRH Hundestaffel aus Wittlich sowie eine Drohneneinheit mit Wärmebildkamera. Der Einsatz wurde mit Fußtrupps, Menschenketten und Quads durchgeführt.

Die Drohneneinheit der Feuerwehr Üdersdorf unterstützte die Maßnahmen mit einem Livebild inklusive Wärmebildkamera. Foto: Feuerwehr Daun

Nachdem die Mantrailer-Hunde erste Spuren nach Nerdlen verfolgten, wurde die Einsatzleitung dorthin verlegt. Die Suche blieb über Nacht erfolglos und wurde um 2:00 Uhr vorübergehend eingestellt.

Die Suche wurde mit Fußtrupps, Menschenketten, Quads und modernster Technik durchgeführt. Zwei speziell ausgebildete Mantrailer-Hunde sowie Flächenspürhunde kamen zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Daun

Am heutigen Morgen (19.08.2025) wurde um 07.05 Uhr erneut die Einsatzleitung und der ELW 2 aus Daun alarmiert, um die Fortsetzung der Suche vorzubereiten. Um 7.39 Uhr wurden dann weitere Kräfte der Feuerwehr Nerdlen, Kradenbach und Sarmersbach alarmiert, um die Suche wieder aufzunehmen.

Kurze Zeit später kam von der Leitstelle Trier die Meldung, dass die Person gefunden wurde, weshalb der Einsatz dann gegen 9.00 Uhr am Morgen für alle Kräfte beendet werden konnte.

