Trier: Defekte Gegenstände wieder fit machen – Repair Café im August

Reparatur eines defekten Toasters im Trierer Repair Café. Foto: Lokale Agenda 21 Trier e. V.

TRIER – Auch Ende August heißt es in Trier wieder: Reparieren statt wegwerfen!

Die Reparatur-Veranstaltung beginnt am 30.08.25 im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) um 11:00 Uhr und endet um 15:00 Uhr.

Die letzte Reparatur wird um 14:30 Uhr angefangen. Alle Interessierten sind eingeladen, bei der Veranstaltung mit defekten Gegenständen (fast) aller Art vorbeizukommen und kostenlos mitzumachen.

Ein wichtiger Hinweis: Armbanduhren, Autoradios, Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Kaffeevollautomaten sowie Tintenstrahldrucker können leider nicht zur Reparatur angenommen werden!

Ein Reparatur-Termin kann ab dem 25.08. per E-Mail an [email protected] vereinbart werden. Zusätzlich ist am 28.08. von 10:00 bis 12:00 Uhr die Rufnummer 0651/ 998 531 71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet.

Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist auch möglich!

