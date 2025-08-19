RLP: Über 20 illegale Spielautomaten bei Durchsuchungen gefunden

Foto: dpa / Symbolbild

SCHIFFERSTADT/KAISERSLAUTERN – Ermittler haben bei Durchsuchungen im Rhein-Pfalz-Kreis insgesamt 23 illegale Spielautomaten gefunden.

Die Beamten von Kriminalpolizei und Finanzamt durchsuchten vor allem in Schifferstadt mehrere Gaststätten und stellten die Geräte sicher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Auch zwei Wettterminals seien darunter gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt demnach gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen. Sie wirft ihnen unter anderem vor, illegale Spielautomaten in mehreren Gaststätten aufgestellt zu haben, die sie betreiben. Zudem sollen sie Steuern hinterzogen haben.

Es war laut Mitteilung nicht die erste Durchsuchung in diesem Fall: Die Ermittler waren auf der Suche nach weiteren Beweismitteln. Neben den Automaten stellten sie zahlreiche Unterlagen sicher.

