Neue Geschwindigkeitsanzeigen für mehr Verkehrssicherheit in Konz-Könen und Wiltingen

KONZ-KÖNEN/WILTINGEN – Ab sofort tragen in Konz-Könen und Wiltingen neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln zur verstärkten Verkehrssicherheit bei.

Die Beschaffung erfolgte mit einer Förderung von Westenergie. Die Anzeigen sollen die Verkehrsteilnehmenden an das jeweils gültige Verkehrstempo erinnern und zur Vorsicht mahnen.

In Konz-Könen kommt die Messeinrichtung in der Nähe der Grundschule zum Einsatz. „Damit helfen wir aktiv mit, dass die Kinder auf ihrem Schulweg sicherer unterwegs sind“, so Ortsvorsteher Erhard Holbach. Eine weitere Tafel wurde in der Stadt Konz in der Wiltinger Straße errichtet.

Eine weitere dieser Messeinrichtung ist in der Scharzhofstraße in Wiltingen befestigt. „Jeder Verkehrsteilnehmer kann anhand der angezeigten Farbe und Geschwindigkeit von weitem sehen, ob er die zulässige Geschwindigkeit einhält oder nicht,“ erklärte Ortsbürgermeister Reinhard Orth. „Die Daten werden anonymisiert gespeichert und liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit an der jeweiligen Messstelle.“

Ein umweltfreundliches Solarmodul versorgt die Geschwindigkeitsanzeigen mit Energie, sodass sie keine eigenen Stromanschlüsse benötigen und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können. Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem betonte: „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Stadt Konz und der Ortsgemeinde Wiltingen diese Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umsetzen konnten. Dadurch leisten wir einen Beitrag für mehr Standortqualität und –erhöhter Standortsicherheit.“