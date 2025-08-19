Neue Geschwindigkeitsanzeigen für mehr Verkehrssicherheit in Konz-Könen und Wiltingen

0
Die neuen Geschwindigkeitsanzeigen in Konz-Könen und Wiltingen. Fotos: westenergie

KONZ-KÖNEN/WILTINGEN – Ab sofort tragen in Konz-Könen und Wiltingen neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln zur verstärkten Verkehrssicherheit bei.

Die Beschaffung erfolgte mit einer Förderung von Westenergie. Die Anzeigen sollen die Verkehrsteilnehmenden an das jeweils gültige Verkehrstempo erinnern und zur Vorsicht mahnen.

In Konz-Könen kommt die Messeinrichtung in der Nähe der Grundschule zum Einsatz. „Damit helfen wir aktiv mit, dass die Kinder auf ihrem Schulweg sicherer unterwegs sind“, so Ortsvorsteher Erhard Holbach. Eine weitere Tafel wurde in der Stadt Konz in der Wiltinger Straße errichtet.

Vor der Grundschule Könen haben (v. l.) Erster Beigeordneter Guido Wacht, Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Ortsvorsteher Erhard Holbach sowie die Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeinde Konz, Julia Mayer und Maria Will, gemeinsam die neue Tempoanzeige symbolisch in Betrieb genommen. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)

Eine weitere dieser Messeinrichtung ist in der Scharzhofstraße in Wiltingen befestigt. „Jeder Verkehrsteilnehmer kann anhand der angezeigten Farbe und Geschwindigkeit von weitem sehen, ob er die zulässige Geschwindigkeit einhält oder nicht,“ erklärte Ortsbürgermeister Reinhard Orth. „Die Daten werden anonymisiert gespeichert und liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit an der jeweiligen Messstelle.“

Die neue Geschwindigkeitsanzeige in der Scharzhofstraße in Wiltingen sorgt ab sofort für mehr Verkehrssicherheit (v. l.): Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Ortsbürgermeister Reinhard Orth, Erster Beigeordneter Guido Wacht sowie die Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeinde Konz Julia Mayer und Maria Will. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)

Ein umweltfreundliches Solarmodul versorgt die Geschwindigkeitsanzeigen mit Energie, sodass sie keine eigenen Stromanschlüsse benötigen und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können.  Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem betonte: „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Stadt Konz und der Ortsgemeinde Wiltingen diese Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umsetzen konnten. Dadurch leisten wir einen Beitrag für mehr Standortqualität und –erhöhter Standortsicherheit.“

Vorheriger ArtikelAbrechnungen bei DAK manipuliert? 500.000 Euro Schaden – Ermittlungen laufen
Nächster ArtikelRLP: Über 20 illegale Spielautomaten bei Durchsuchungen gefunden

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.