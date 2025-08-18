Gullydeckel-Diebstähle in Koblenz – gefährliche Masche sorgt für Rätsel

Koblenz. Schon wieder sind Gullydeckel verschwunden! Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Montag insgesamt sieben Gullydeckel von einer Straße in Koblenz entwendet. Bereits am Sonntagabend verschwanden mehrere Abdeckungen in einem anderen Stadtteil, wie die Polizei mitteilte.

Die Gefahrenstellen wurden umgehend abgesichert, um Unfälle zu verhindern – denn fehlende Gullydeckel stellen für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ein erhebliches Risiko dar.

Kein Einzelfall – Serie von Diebstählen in Rheinland-Pfalz

Die ungewöhnlichen Diebstähle erinnern an eine Serie von Vorfällen in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen). Dort verschwanden seit Mai mehr als 50 Gullydeckel – überwiegend viereckige Abdeckungen am Straßenrand. Mitte Juli konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Auch im aktuellen Fall in Koblenz sind viereckige Gullydeckel gestohlen worden.

Motiv: Altmetall-Handel?

Laut Polizei ist es durchaus möglich, dass die Täter die schweren Abdeckungen aus Metall verkaufen wollen. Der Handel mit Altmetall könne lukrativ sein – auch wenn die Diebstähle hochriskant sind.

Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.