Nach schrecklicher Geisterfahrt mit drei Toten – Mitfahrerin weiter in akuter Lebensgefahr!

Römerberg (dpa/lrs) – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 bei Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) hat in der Nacht zu Sonntag drei Menschen das Leben gekostet. Eine weitere Frau schwebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal in akuter Lebensgefahr.

64-Jährige fährt entgegen der Fahrtrichtung

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr eine 64-jährige Frau am späten Samstagabend in falscher Richtung auf die vierspurige B9 auf. Gegen 23.45 Uhr kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit einem Wagen, in dem sich ein 24-jähriger Fahrer, seine 21 Jahre alte Beifahrerin sowie eine 20-jährige Mitfahrerin befanden.

Drei Menschen sterben noch am Unfallort

Die 64-jährige Unfallverursacherin, der 24-jährige Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die 20-jährige Mitfahrerin erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ärzte kämpfen derzeit um ihr Leben.

Unfallursache noch unklar

Warum die 64-Jährige als Geisterfahrerin unterwegs war, ist bislang völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine technische Ursache oder äußere Einflüsse liegen bisher nicht vor.

Eine Obduktion der Unfallverursacherin sei nach Angaben der Staatsanwaltschaft aktuell nicht vorgesehen.