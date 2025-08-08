Messerüberfall in Luxemburg: Handy erbeutet und abgehauen – Täter wurden handgreiflich

0
Foto: Ingo Wagner / dpa / Symbolbild

LUXEMBURG. In der Nacht zum 8.8.2025 wurde der Polizei ein Überfall in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen nach wurde ein Mann von zwei Männern aufgefordert Geld auszuhändigen.

Als er dem nicht nachkam, zeigte einer der Täter ein Messer vor und wurden die beiden Männer dem Opfer gegenüber handgreiflich. Die Täter entwendet ihm schließlich sein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Oberstadt. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)

