RLP: Sechsjähriges Kind geht bei Rot über die Straße – von PKW erfasst

Foto: Daniel Vogl / dpa / Symbolbild

ZWEIBRÜCKEN. Am gestrigen Donnerstagnachmittag befuhr der 78-jährige Fahrer eines PKW Peugeot gegen 16.55 Uhr die Maxstraße in Fahrtrichtung Fruchtmarktstraße und bog in diese bei grünzeigender Lichtzeichenanlage nach links ab. Dort querte gerade ein 6-jähriges Kind bei Rotlicht die Fußgängerfurt und wurde vom Peugeot erfasst.

Das Kind zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und wurde zwecks weiterer medizinischer Abklärung durch den eintreffenden Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden. (Quelle: Polizeiinspektion Zweibrücken)

