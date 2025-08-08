++ Region: Die 16-jährige Ylvie Ilea B. wird seit Montag vermisst ++

Foto: Polizeipräsidium Trier

IDAR-OBERSTEIN/HERBORN. Seit Montag, dem 4. August 2025, wird die 16-jährige Ylvie Ilea B. vermisst. Sie wurde am an diesem Tag zuletzt gegen 10.30 Uhr in Fischbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Möglicherweise hält sie sich jedoch im Bereich Idar-Oberstein auf. Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell rot-braune lange Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt des Verschwindens, trug ist nicht bekannt.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe und fragt:

  • Wer hat die 16-jährige Ylvie Ilea gesehen?
  • Wer hat Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

