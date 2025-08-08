Alkoholfahrten in Luxemburg: Camper in Schlangenlinien auf A1 Richtung Trier

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 7.8.2025 wurde der Polizei auf der A1 in Richtung Trier auf der Höhe von Hamm ein Camper gemeldet, welcher in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Abend des 7.8.2025 wurde ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien auf der A7 in Richtung Norden fuhr. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 8.8.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug an einer Kreuzung in Düdelingen aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Der Fahrer wurde umgehend in Höhe der Route de Kayl gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer fest. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)