Trier: Spielplatz in Filsch wird z.T. gesperrt – Brücke in Olewig wird renoviert

TRIER. Wegen Bauarbeiten zur Stabilisierung des Rutschenhügels ist der Spielplatz in der Straße Auf Ewes im Stadtteil Filsch ab Anfang kommender Woche teilweise gesperrt. Die Arbeiten sollen nach Angaben von StadtRaum Trier bis Ende August abgeschlossen werden.

Im Stadtteil Olewig beginnen am Montag, 11. August, Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke des Retzgrubenwegs über den Olewiger Bach. Die Brücke kann während der rund dreimonatigen Arbeiten nicht passiert werden und ist auch für den Fußgängerverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Fußwege parallel zum Olewiger Bach und die Zufahrt zum Parkplatz Blesius Garten bleiben frei. (Quelle: Stadt Trier)