DLRG-Statistik: Zwei Menschen im Saarland ertrunken

SAARBRÜCKEN – Im Saarland sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zwei Menschen ertrunken.

Das war einer weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht. Auffällig: Beide Opfer kamen im Mai ums Leben.

Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, sind Flüsse die gefährlichsten Gewässer. Die beiden Ertrunkenen – ein Mann und eine Frau – starben in einem Fluss. Über das Alter der beiden Opfer wurde in der Statistik nichts bekannt.

Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zehn Menschen ertrunken.

Deutschlandweit sind laut DLRG zwischen Januar und Juli mindestens 236 Menschen bei Badeunfällen gestorben, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund ist nach Einschätzung der Lebensretter der regenreiche Juli.