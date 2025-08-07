++ Saarland: 15-jährige Chiara-Marie vermisst – möglicherweise Leid zugestoßen ++

Lichtbild der Vermissten. Foto: Polizeiinspektion Saarlouis

SAARLOUIS/FRAULAUTERN – Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, ist seit der vergangenen Nacht (07.08.25) die 15 Jahre alte Chiara-Marie Jung-Da Silva aus der elterlichen Wohnung in Fraulautern abgängig.

Sie ist ca. 1,60m groß und schlank, hat dunkelbraune, glatte, lange Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Es ist nicht auszuschließen, dass ihr ein Leid zugestoßen ist. Bei Hinweisen zu einem möglichen Aufenthaltsort der Chiara-Marie wird gebeten, die Polizei Saarlouis zu kontaktieren (Telefon: 06831/9010).

