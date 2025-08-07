Dreiste Betrüger-Bande zockt Frau ab! 62-Jährige um 87.000 Euro gebracht

WALDMOHR/KUSEL – Betrüger haben eine Frau im Landkreis Kusel mit vermeintlichen Aktiengeschäften um mehr als 87.000 Euro gebracht.

In Online-Anzeigen stellten sie lukrative Gewinne in Aussicht und brachten die 62-Jährige so dazu, über eine App in die angeblichen Aktiengeschäfte zu investieren, wie die Polizei mitteilte.