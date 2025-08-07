++ TRIER: Nach Lagerbruch – Tempo 30 auf der Konrad-Adenauer-Brücke ++

TRIER – Auf allen Fahrspuren der Konrad-Adenauer-Brücke gilt ab Freitag, 8. August, eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Das teilte die Stadt Trier am Freitagnachmittag mit. Die Maßnahme dient der Sicherung der Brückensubstanz und wurde in enger Abstimmung mit den zuständigen Bauwerksprüfern festgelegt. Sie bleibt bis zur geplanten Generalsanierung bestehen.

Hintergrund ist der Bruch eines Lagerbauteils vom 8. Juli, über den ausführlich informiert wurde. Als Sofortmaßnahme wurde eine provisorische Unterbauung installiert, um die Tragfähigkeit der Brücke aufrechtzuerhalten. Die nun zusätzlich eingeführte Geschwindigkeitsbeschränkung soll vor allem die durch den Verkehr verursachten Schwingungen des Stahlüberbaus reduzieren und damit eine weitere Beanspruchung der beschädigten Struktur vermeiden.

Die Stadt Trier bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahme und um erhöhte Aufmerksamkeit beim Befahren der Brücke. Die Vorbereitungen für die umfassende Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Bücke laufen. Über den konkreten Zeitplan wird zu gegebener Zeit informiert.