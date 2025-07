++ TRIER: Weitere Hiobsbotschaft: Konrad-Adenauer-Brücke – Zwei Spuren nach Lagerbruch gesperrt ++

TRIER – Die Konrad-Adenauer-Brücke in Trier ist aktuell (18 Uhr) auf zwei von Westen nach Osten stadteinwärts führenden Spuren gesperrt worden.

Grund dafür ist die Entdeckung eines gebrochenen Lagers im Inneren der Brückenkonstruktion, das bei turnusmäßigen, engmaschigen Kontrollen festgestellt wurde. Die Maßnahmen wurden ergriffen, um die Sicherheit des Verkehrs weiterhin zu gewährleisten.

Statische Auffälligkeiten: Absenkung der Brücke festgestellt

Konkret hat sich die von der Stadt aus gesehen linke der beiden Brücken um etwa zwei bis drei Zentimeter abgesenkt. Diese Verformung deutet auf die Beschädigung des tragenden Elements hin. Um eine weitere Belastung des betroffenen Bereichs zu vermeiden und potenzielle Risiken auszuschließen, wurde die umgehende Sperrung von zwei der insgesamt drei stadteinwärts führenden Spuren veranlasst.

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss

Die Sperrung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in Richtung Trierer Innenstadt. Autofahrer müssen sich auf temporäre Beeinträchtigungen und längere Fahrzeiten einstellen. Die Abfahrt auf der westlichen Seite der Brücke ist jedoch weiterhin in beide Richtungen, sowohl in Richtung Konz als auch in Richtung Innenstadt, möglich. Dies soll den Verkehrsfluss, wo möglich, aufrechterhalten.

Sicherheit hat weiterhin höchste Priorität

Die zuständigen Behörden betonen, dass im freigegebenen Bereich der Brücke die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer weiterhin vollumfänglich gewährleistet ist. Die Sperrung ist eine präventive Maßnahme, um eine detaillierte Begutachtung des Schadens und die Planung notwendiger Reparaturen zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass Ingenieure und Statiker in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen durchführen, um das genaue Ausmaß des Schadens zu beurteilen und die Dauer der Einschränkungen abzuschätzen.