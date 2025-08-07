Fäkalkeime im Trinkwasser: Abkochgebot im Kreis Birkenfeld

BIRKENFELD – In zwölf Ortschaften der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie in Teilen von Idar-Oberstein müssen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Birkenfeld jetzt ihr Trinkwasser abkochen. Grund hierfür ist eine festgestellte Verunreinigung mit Fäkalkeimen.

Details zur Verunreinigung und den betroffenen Orten

Wie der Kreis Birkenfeld mitteilt, wurde bei einer routinemäßigen Messung eine Grenzwertüberschreitung von Intestinalen Enterokokken festgestellt. Das Gesundheitsamt Idar-Oberstein hat daraufhin das Abkochgebot angeordnet. Das Gebot gilt, bis weitere Proben unbedenklich sind.

Folgende Gemeinden sind betroffen: Bergen, Berschweiler bei Kirn, Dickesbach, Fischbach, Griebelschied, Mittelreidenbach, Oberreidenbach, Sien, Sienhachenbach, Schmidthachenbach, Sonnschied und Wickenrodt. In Idar-Oberstein sind einzelne Straßen in den Stadtteilen Kirchenbollenbach, Mittelbollenbach und Weierbach betroffen.

Wiederkehrendes Problem

Es ist das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass im Kreis Birkenfeld ein Abkochgebot verhängt werden muss. Zuletzt waren im November des vergangenen Jahres 36 Gemeinden betroffen, wobei die Entwarnung für die letzte Gemeinde etwa drei Wochen dauerte. Auch damals waren bereits Orte in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen betroffen.

Die Regelung gilt, bis neue Messungen des Gesundheitsamtes eine negative Belastung nachweisen. Erst dann kann das Trinkwasser wieder bedenkenlos genutzt werden.