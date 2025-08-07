Pkw kracht auf der A65 in Stauende: Ein Toter, mehrere Schwerverletzte

KANDEL/ROHRBACH – Am Donnerstagmittag, dem 7. August 2025, ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der A65, zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen.

Kollision in Stauende

Der Unfall geschah im Bereich eines verkehrsbedingten Stauendes vor einer Baustelle. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein PKW der Marke Ford auf einen Hyundai auf, der durch den Aufprall auf einen davor stehenden Audi geschoben wurde. Dieser kollidierte wiederum mit einem LKW.

Der 37-jährige Fahrer des Hyundai erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Sein 72-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Auch der 33-jährige Ford-Fahrer und die 28-jährige Audi-Fahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die A65 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für etwa fünf Stunden vollgesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die genauen Umstände des Unfalls sind weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.