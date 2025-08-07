Vulkaneifel: Pkw in Vollbrand – Vier Insassen können sich retten

MAYEN/A262 – Am Donnerstag, dem 7. August 2025, kam es gegen 19:46 Uhr auf der B262 im Bereich der Anschlussstelle Mayen / BAB 48 zu einem Fahrzeugbrand.

Ein PKW, der mit vier Personen besetzt war, geriet aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand.

Unverletzte Insassen und Löscharbeiten

Glücklicherweise konnten alle vier Insassen das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr Mayen konnte den Brand erfolgreich löschen.

Aufgrund der notwendigen Reinigungsarbeiten nach den Löscharbeiten bleibt die B262 in Fahrtrichtung Mayen, von der BAB 48 kommend, voraussichtlich bis Mitternacht gesperrt.