Lkw reißt sich bei Crash auf Autobahn Tank auf: A6 bis in die Morgenstunden gesperrt

KAISERSLAUTERN-EINSIEDLERHOF/A6 –Am Donnerstagabend ereignete sich auf der A6 bei Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Kollision führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf allen drei Fahrspuren.

Folgen der Kollision und Sperrung

Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Lkw aufgerissen, was dazu führte, dass eine größere Menge Treibstoff auf die Fahrbahn gelangte. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Person verletzt.

Zur Reinigung der Fahrbahn und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war der Einsatz eines Fachunternehmens erforderlich. Die Autobahn A6 muss jetzt für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden.

Da die Aussagen der Unfallbeteiligten zum genauen Hergang voneinander abweichen, bittet die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-11899 entgegengenommen.