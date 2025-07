Konz: Roscheider Straße wird saniert – Bauarbeiten beginnen im August

KONZ. Die Roscheider Straße in Konz ist besonders im oberen Teil in die Jahre gekommen; der Fahrbahnbelag ist sichtlich in einem schlechten Zustand. Das soll sich ändern. Deshalb wird die Straße nun unterhalb und rund um den Kreisverkehr am Valdenaire-Ring/Röderbusch-Ring ab Montag, 11. August 2025 saniert.

Für die Maßnahme muss die Roscheider Straße im Sanierungsbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Bussardstraße, den Langenbergring und den Echternachweg umgeleitet. Der Kreisel kann weiterhin genutzt werden. Auch die Bushaltestellen bleiben zunächst an der bekannten Stelle oberhalb des Kreisverkehrs in Betrieb, bis zu einem späteren Zeitpunkt der obere Bauabschnitt beginnt. Während der Arbeiten direkt am Kreisverkehr wird in dem Bereich eine Ampelanlage den Verkehr regeln.

Die Gesamtmaßnahme, bei der in einigen Abschnitten auch Grünstreifen in der Mitte der Fahrbahn entstehen, wird voraussichtlich bis Jahresende dauern. Die Vollsperrung kann je nach Baufortschritt früher aufgehoben werden. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)