Mainz: Feuerwehren retten Männer in Not aus Arbeitsgondel unter Brücke

MAINZ – Am Montagnachmittag ereignete sich an der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ein Zwischenfall, bei dem zwei Arbeiter in einer Arbeitsgondel festhingen.

Der Vorfall wurde kurz nach 16 Uhr gemeldet, als das Arbeitsgerät einer Wartungsfirma unter der Brücke ausfiel und sich nicht mehr bewegen ließ.

Koordinierte Rettungsmaßnahmen

Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden leitete erste Maßnahmen ein und war mit Höhenrettern sowie einem Feuerwehrboot vor Ort. Da sich der Einsatzort auf der Mainzer Seite der Brücke befand, unterstützte die Feuerwehr Mainz mit der Einsatzleitung und einer Drehleiter. Ziel war es, die festsitzenden Arbeiter sicher auf den Boden zu bringen.

Erfolgreiche Bergung ohne Höhenretter

Während die Vorbereitungen für eine mögliche Rettung durch Höhenretter liefen, gelang es, das defekte Arbeitsgerät mittels einer Seilwinde in eine andere Position zu bringen.

Dort konnte es eigenständig neu gestartet werden. Dies ermöglichte es der Gondel, selbstständig zur Brücke zurückzufahren und die beiden Arbeiter unverletzt abzusetzen.

Die Höhenretter mussten somit nicht zum Einsatz kommen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten waren zwei Fahrspuren der Brücke in Richtung Wiesbaden gesperrt, was bis etwa 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen führte. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mainz und Wiesbaden mit sechs Fahrzeugen und einem Boot vor Ort.