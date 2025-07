BELL/WOHNROTH. Am Abend des 12.7.2025 teilte eine junge Frau via Notruf mit, dass sie sich in hilfloser Lage auf einem Wanderweg in der Gemarkung Bell/Wohnroth befinde. Nach eingegangener Meldung riss die Verbindung zu der Frau ab.

Durch den Einsatz starker Kräfte der Polizei sowie des Polizeihubschraubers konnte die junge Frau zügig aufgefunden und umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Der jungen Frau geht es den Umständen entsprechend gut. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)