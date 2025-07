RLP: Schwerste Verletzungen am Fuß – Suff-Fahrer erfasst 15-Jährigen auf Gehweg

PIRMASENS. Am gestrigen Samstag befuhr ein 24-Jähriger gegen 23.47 Uhr mit seinem Pritschenwagen die Gasstraße in Pirmasens in Richtung Streckbrücke. Kurz vor der Streckbrücke kam er aufgrund von Alkoholkonsum nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Sandsteinpoller auf dem Gehweg, riss diesen ab und erfasste anschließend den 15-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg mit zwei weiteren Personen auf einer Mauer saß.

Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher zunächst dutzende Meter über den Gehweg zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich am Ende der Streckbrücke aufgrund zwei platter Reifen zum Stehen. Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen am Fuß und wurde ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht.

Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Nach bisherigen Ermittlungen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Streckbrücke war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei 7500,- Euro liegen. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)