Luxemburg: Motorrad-Sturz, Fahrerflucht, Schlangenlinien auf der Autobahn

LUXEMBURG. Gefahr für den Verkehrs in Luxemburg: Die Police Grand-Ducale meldet u.a. Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Zwischen dem 10.7.2025, gegen 13.00 Uhr, und dem 12.7.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es in der Route de Fischbach in Lintgen zu einer Fahrerflucht. Hierbei wurde ein PKW der Marke Peugeot, Modell 4007, beschädigt. Mögliche Zeugen der Beschädigung sind gebeten sich bei der Polizei Mersch per E-Mail [email protected] oder per Telefon 244901000 zu melden.

Gegen 19.00 Uhr am gestrigen Samstag wurde eine Polizeistreife auf der A4 auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in Schlangenlinien gesteuert wurde. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und sein Führerschein somit eingezogen werden musste und dass er wegen Trunkenheit am Steuer nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Anzeige wurde somit erstellt.

Kurz nach 1.00 Uhr stürzte vergangene Nacht ein Motorradfahrer an der Route de Mondorf von Wellenstein kommend in Richtung Mondorf-les-Bains. Der Mann kam an der rechten Straßenseite von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde dabei verletzt und später ins Krankenhaus gebracht. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)