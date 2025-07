Saarland: Betrunkene PKW-Fahrerin fährt Schlangenlinien – Motorradfahrer gefährdet

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am 12.7.2025, gegen 19.28 Uhr, wurde der Polizei

über Notruf von einem Zeugen mitgeteilt, dass er im Bereich der Altenkesseler

Straße in Riegelsberg einem PKW Renault Kangoo mit SB-Kreiskennzeichen

hinterher gefahren sei, der deutlich in Schlangenlinien geführt worden sei. In

der Straße Matzenberg in Saarbrücken-Burbach habe man die Fahrzeugführerin,

eine 65-jährige Frau aus Püttlingen, dazu bewegen können, anzuhalten.

Im Rahmen einer Kontrolle konnten bei der Frau Feststellungen auf den Konsum von Alkohol getroffen werden, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Durch ihre unsichere Fahrweise soll im Verlauf der Fahrtstrecke zudem ein bislang unbekannter Motorradfahrer gefährdet worden sein.

Der Fahrzeugführerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen oder Geschädigte setzen sich bitte mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer

06898/2020 in Verbindung. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)