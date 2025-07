RLP: 4.000 Quadratmeter Weinberg in Brand – Großeinsatz von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei

RAUMBACH/MONZINGEN. Rund 4.000 Quadratmeter eines Weinbergs sind im Landkreis Bad Kreuznach in Brand geraten. Das Feuer breitete sich aus, auch ein rund 1.200 Quadratmeter großes angrenzendes Waldstück stand in Flammen, wie der Katastrophenschutz mitteilte.

Die Einsatzkräfte waren mit Löschhubschrauber und Drohne vor Ort. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Warum der Brand an dem Weinberg am Samstag ausbrach, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern demnach an – auch zur Schadenshöhe.

Schwierige Löscharbeiten – Feuerwehrmann verletzt

In Raumbach sei das Gelände steil und dicht bewachsen gewesen, das habe die Löscharbeiten besonders schwierig gemacht. Ein Feuerwehrmann sei dabei leicht verletzt worden, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei vor Ort.

Dann sei im Landkreis ein weiterer Flächenbrand ausgebrochen, das Feuer habe sich über 400 Quadratmeter ausgebreitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. «Die Bevölkerung wird weiterhin zur Vorsicht aufgerufen – insbesondere bei anhaltender Trockenheit, bei der bereits kleinste Zündquellen zu größeren Bränden führen können», sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Alexander Roßkopf, laut der Mitteilung. Menschen sollen außerdem die Katwarn-App installieren, um sich zu schützen. (Quelle: dpa)