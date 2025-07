Vandalen wüten bei Bergkapelle in Kröv – Polizei bittet um Hinweise

Kröv/Bernkastel-Kues. In der Nacht von Samstag, 12. Juli 2025, auf Sonntag, 13. Juli 2025, kam es an der K63 bei Kröv zu einem besonders dreisten Fall von Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten eine Holzbank und einen Tisch, die in der Nähe einer Bergkapelle aufgestellt waren.

Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde offenbar sogar eine Säge eingesetzt, um die Sitzmöbel mutwillig zu zerstören. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, dürfte jedoch im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung

Die Ermittler haben ein Verfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Dabei geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine gezielte und vorsätzliche Tat handelte. Mehr News aus Bernkastel-Kues

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet dringend um Unterstützung aus der Bevölkerung:

Wer Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli im Bereich der Bergkapelle an der K63 geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06531 95270 bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Bedeutung für die Gemeinschaft

Die beschädigte Bank und der Tisch waren nicht nur beliebte Rastplätze für Wanderer und Spaziergänger, sondern auch Teil eines idyllischen Aussichtspunktes.