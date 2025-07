Kreis Bernkastel-Wittlich: Schüler sicher und fit auf dem Fahrrad unterwegs

BERNKNASTEL/WITTLICH. Auch in diesem Jahr fanden trotz Regens in Morbach und bei Sonnenschein in Maring mit großer Begeisterung und viel Engagement die jährlichen Kreisentscheide der Jugendverkehrsschulen statt. Neben der Verkehrserziehung standen der Teamgeist, der Einsatz und die Freude der Kinder hierbei im Mittelpunkt.

In Morbach trafen beim Kreisentscheid der Grundschulen die besten Teams aus den Jugendverkehrsschulen Maring-Noviand, Morbach und Salmtal-Dörbach aufeinander. In einer theoretischen und praktischen Prüfung stellten die Kinder ihr Wissen und Können im Straßenverkehr unter Beweis. In einem spannenden Wettbewerb siegten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wehlen. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule aus Dreis erreichten den zweiten Platz, knapp vor den Schülerinnen und Schüler der Grundschule aus Heidenburg, die den dritten Platz belegten.

Die Siegerehrung übernahm Dietmar Thömmes, Beigeordneter der Gemeinde Morbach. Er überreichte den Siegern entsprechend ihrer Platzierungen die vom Landkreis gestifteten Siegerpokale und gratulierte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu den erbrachten Leistungen. Renate Kemmer, Geschäftsführerin der Jugendverkehrsschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich, gratulierte ebenfalls allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern für das Erreichen dieser Endrunde und überreichte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine persönliche Urkunde. Außerdem dankte sie den Polizeibeamten Michaela Geisen, Brigitte Wagner, Nicole Klein, Melanie Peters und Michael Kaiser sowie der Fachberaterin für Verkehrserziehung Jennifer Kranz für die gute Zusammenarbeit und die organisatorische Vorbereitung der Kreisentscheide.

Auch der Kreisentscheid der Förderschulen war ein voller Erfolg: Hier lieferten sich Schülerinnen und Schüler der Burg-Landshut-Schule Bernkastel-Kues, Liesertal-Schule Wittlich-Wengerohr und der Martin-Luther-King-Schule Traben–Trarbach/Wolf einen außerordentlich spannenden Wettbewerb, den die Martin-Luther-King-Schule Traben–Trarbach/Wolf für sich entscheiden konnte.

Die Siegerehrung übernahm Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, dessen herzlicher Dank dabei auch den engagierten Leitungen der Jugendverkehrsschulen, der fachlichen Beraterin und den begleitenden Lehrkräften, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben, galt. Auch Wächter überreichte den Siegerteams die vom Landkreis gestifteten Siegerpokale. Den Glückwünschen schloss sich auch hier Renate Kemmer an und überreichte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine persönliche Urkunde.

Die Jugendverkehrsschule ist ein unverzichtbarer Baustein in der Verkehrserziehung und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Kinder sich sicher, verantwortungsbewusst und selbstständig im Straßenverkehr bewegen können – besonders auf dem Fahrrad. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)