Ausbildungsstart & Erfolge: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich feiert Nachwuchs

Bernkastel-Wittlich. Am 1. Juli 2025 hieß es in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich: Bühne frei für die Verwaltungstalente von morgen! Insgesamt acht neue Nachwuchskräfte begannen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium und legten damit den Grundstein für eine spannende Karriere im öffentlichen Dienst.

Neue Gesichter, neue Chancen

Marco Dietz, Frances Wolter und Alisha Zorn starten ihre zweijährige Ausbildung als Verwaltungswirte (2. Einstiegsamt). Tabea Faber, Benjamin Kahl, Celine Lützig, Svetlana Maks und Michelle Rieth haben sich für ein dreijähriges duales Studium zum Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung (3. Einstiegsamt) entschieden.

Landrat Andreas Hackethal begrüßte die jungen Talente persönlich und überreichte im Rahmen der feierlichen Ernennung die Starturkunden. Unterstützt wurde er dabei von Teamleiterin Personal Lena Janser, dem Personalratsvorsitzenden Werner Petry sowie den Ausbildungsleiterinnen Claudia Becker und Kathrin Ewertz.

Aktuell durchlaufen insgesamt 20 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung oder das Studium in der Kreisverwaltung. Und wer jetzt Lust bekommen hat: Auch 2026 gibt es wieder viele spannende Ausbildungsplätze. Mehr Infos unter: www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/stellenangebote-ausbildung.

Erfolgreicher Abschluss für vier Absolventinnen

Gleichzeitig gab es Grund zum Feiern: Vier frisch gebackene Absolventinnen erhielten ihre Ernennungsurkunden aus den Händen von Landrat Hackethal. Glückwunsch an Stefanie Krieger (Verwaltungswirtin) sowie an Valerie Biehl, Franziska Gafford und Alexa Roth (Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung). Besonders Franziska Gafford überzeugte mit einem sehr guten Abschluss an der Hochschule Mayen.

Nach den bestandenen Prüfungen wartet nun der Einstieg in spannende Einsatzgebiete, in denen sie ihre neu erworbenen Kenntnisse direkt umsetzen können. Mehr News aus Bernkastel-Wittlich

Stolz auf den Verwaltungsnachwuchs

Mit neuen Talenten und erfolgreichen Absolventinnen zeigt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, wie attraktiv und zukunftssicher eine Karriere im öffentlichen Dienst sein kann. Verantwortung übernehmen, Gesellschaft mitgestalten und Perspektiven nutzen – das ist Verwaltung mit Herz und Verstand!