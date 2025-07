Die Vorfreude steigt: Worauf Besucher sich beim Moselfest 2025 besonders freuen

Die Mosel glitzert noch ruhig in der Morgensonne, aber in den Köpfen vieler Triererinnen und Trierer herrscht schon Hochbetrieb: Lichterketten, Musik, lachende Gesichter, das Knistern vor dem Feuerwerk. Das Moselfest „Zurlauben“ steht vor der Tür, 11 bis 13. Juli, und mit ihm die Vorfreude auf drei Tage voller Feststimmung direkt am Moselufer

Wir haben fünf Menschen gefragt: Worauf freut ihr euch in diesem Jahr ganz besonders?

Anna (38), Familienmensch

„Für uns ist das Moselfest immer ein Highlight mit unseren zwei Kids. Die Kirmes ist bei den Kleinen jedes Jahr der absolute Renner, ganz klassisch mit Zuckerwatte, Fahrgeschäften und Luftballons. Wir lieben die Atmosphäre: laut, bunt, lebendig. Dieses Jahr haben wir uns fest vorgenommen, am Sonntagnachmittag ganz entspannt über die Stände zu schlendern, ganz ohne Zeitdruck.“

Laura (28) & Jan (30), Freunde-Abend voller Musik

„Am Samstag kommen wir mit unserer Clique — dann heißt es: ab an die große Bühne, tanzen, singen, lachen und natürlich dürfen auch Cocktails, Bier und Wein nicht fehlen.“

Jan ergänzt: „Backbeat und 24th Frame sind unsere persönlichen Favoriten. Das Gefühl, mit Freunden am Moselufer zu stehen, ein kühles Getränk in der Hand, die Sonne im Gesicht — das ist Zurlauben!“

Sophie (27), romantische Seele

„Ich liebe den Freitagabend: Musik, Wein und das große Feuerwerk. Ich finde, das Moselfest hat eine ganz eigene Magie, besonders wenn der Himmel plötzlich in Farben explodiert und die Lichter sich im Wasser spiegeln“, erzählt Sophie. „Dieses Jahr werde ich das Feuerwerk wieder mit meiner Freundin erleben!“

Martina (41), Musikliebhaberin

„Für mich ist das Moselfest das schönste Open Air des Jahres“, schwärmt Martina. „Ich freue mich riesig auf die Livemusik, die tollen Coverbands, die uns auf eine Reise durch Rock, Blues und Soul mitnehmen. Ich stehe am liebsten ganz vorne, mittendrin. Das ist pure Energie!“

Alex (33), Festival-Fan

„Mein absolutes Highlight ist der Sonntag mit dem Electronic River“, sagt Alex begeistert. „Ein ganzes Ufer voller Beats, House, Techno, tanzende Menschen und diese Sommerluft — das ist einfach unbeschreiblich. Ich liebe es dabei , in die Musik einzutauchen, alles andere auszublenden und den Moment zu leben mit vielen anderen tollen Menschen!“

Moselfest Zurlauben 2025 – Für jeden etwas dabei!

Ob mit Kindern über die Kirmes schlendern, mit Freunden feiern, mit der Partnerin das Feuerwerk genießen, sich von der Musik mitreißen lassen oder am Sonntag beim Electronic River alles um sich herum vergessen, das Moselfest „Zurlauben“ verspricht auch in diesem Jahr wieder ein atmosphärisches und ausgelassenes Fest zu werden!