Moselfest Zurlauben 2025: Diese Bands heizen von der Hauptbühne ein!

TRIER. Es wird wieder laut, es wird wieder wild! Das Moselfest „Zurlauben“ 2025 verspricht auch in diesem Jahr ein musikalisches Highlight der Extraklasse. Am Moselufer erwartet die Besucher ein Wochenende voller Energie, Nostalgie und Rock’n’Roll-Feeling pur.

Freitag: Punk-Pop trifft Rock-Klassiker

Am Freitag, 11. Juli 2025, ab 19 Uhr, läuten die First Men on Mars das Wochenende ein. Die beliebte Rock-Cover-Band aus Trier entführt ihr Publikum mit energiegeladenem Punk/Pop-Rock direkt zurück in die 2000er-Jahre. Fans von Blink-182, Green Day oder Mest dürfen sich auf eingängige Melodien, mitreißende Vocals und eine explosive Bühnenperformance freuen.

Unterstützt werden sie von den Rock-Diamands, die mit satten Gitarrenriffs und echten Rock-Klassikern die Stimmung endgültig zum Kochen bringen. Eine Kombi, die Herzen schneller schlagen lässt und garantiert für Gänsehaut sorgt.

Samstag: Classic Rock & Cover-Explosion

Am Samstag geht’s weiter mit Backbeat. Seit 1994 steht die Band aus Trier für Classic Rock, Blues und Soul vom Feinsten. Ob CCR, Santana, Peter Maffay oder Westernhagen – hier erlebt ihr Musikgeschichte live, mit bis zu vier Stunden geballter Power, dreistimmigem Gesang und Groove vom Feinsten.

Später übernehmen 24th Frame die Bühne. Die sechsköpfige Band gilt als „Cover-Rock der Extraklasse“ und ist seit 2010 aus der rheinland-pfälzischen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit kraftvollen Songs, starker Bühnenpräsenz, Luftgitarre, Publikums-Interaktionen und spontanen Gastsängern reißen sie einfach jeden mit.

Warum ihr das nicht verpassen dürft

Ob Punk-Pop-Party am Freitag oder Classic-Rock-Festival am Samstag: Beim Moselfest Zurlauben 2025 ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Zwei Abende, die pure Mosel-Magie versprechen – mit vertrauten Sounds, Bier, Wein, Lichtern und ausgelassener Stimmung direkt am Fluss.