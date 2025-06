Moselfest Zurlauben 2025: Musik, Feuerwerk & weitere Highlights erwarten euch!

TRIER. Nach dem Fest ist vor dem Fest! Vom 11. bis 13. Juli 2025 verwandelt sich das Zurlaubener Ufer erneut in ein riesiges Sommerfestival: Das Moselfest Zurlauben gilt als das absolute Highlight des Trierer Veranstaltungssommers.

Auch dieses Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen. Zwei Bühnen mit Livemusik, zahlreiche Essens- und Getränkestände, eine große Kirmes und natürlich das traditionelle Feuerwerk sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre direkt an der Mosel.

Offizielle Eröffnung & Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr Sven Teuber, Bildungsminister von Rheinland-Pfalz. Er eröffnet das Moselfest am Freitag um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich.

Freitag: Rock, Stimmung & großes Feuerwerk

Am Freitagabend erwartet die Gäste ein rockiger Auftakt: Die Bands „First Men on Mars“ und „Rock Diamonds“ heizen dem Publikum ordentlich ein.

Das absolute Highlight folgt am Abend: das große Höhenfeuerwerk, das zwischen 22:45 Uhr und 23 Uhr den Himmel über Zurlauben in ein Farbenmeer taucht. In enger Abstimmung mit der Bahn geplant, verspricht das Feuerwerk ein sicheres und unvergessliches Erlebnis – Gänsehaut garantiert!

Samstag: Cover-Rock und beste Stimmung

Am Samstag rocken „Backbeat“ und „24th Frame“ die große Bühne.

Die Band „Backbeat“ begeistert mit einer Mischung aus Classic Rock, Blues und Soul, während „24th Frame“ als Party-Garant für volle Tanzflächen sorgt. Seit 2019 gehören sie zu den festen Größen der regionalen Musikszene.

Sonntag: „Electronic River“ und Jazz-Frühstück

Am Sonntag (14. Juli) steht das bekannte „Electronic River“-Festival im Mittelpunkt – das größte kostenlose Electronic-Event in Rheinland-Pfalz. Internationale und regionale DJs wie Andreas Henneberg sorgen ab Mittag für fette Beats. Neu: In diesem Jahr endet die Bühne um 22 Uhr (wie auch beim Altstadtfest), der Ausschank bleibt aber bis 23 Uhr geöffnet.

Parallel dazu bietet die kleine Bühne am Sonntagvormittag ein entspanntes Jazz-Frühstück, gestaltet von den Wiewelern, dem Männergesangverein Trier und der Eventis UG.

Kirmes & kulinarisches Angebot

Mehr als 40 Essens- und Getränkestände laden zum Genießen ein. Auf dem Kirmesplatz sorgt Schausteller Sonnier aus Badem für Spaß bei Groß und Klein.

Trotz gestiegener Kosten bleibt der Eintritt an allen drei Festtagen frei. Wer möchte, kann das Moselfest mit dem Kauf eines Solidaritätsbändchens unterstützen.

Trier freut sich auf das Moselfest Zurlauben 2025

Livemusik, Feuerwerk, Electronic-Festival, Kirmes und kulinarische Highlights – das Moselfest Zurlauben 2024 verspricht wieder ein Sommerwochenende voller Emotionen, Musik und Genuss. Mehr Nachrichten aus Trier und Region

📌 Merke dir die Termine vom 11. bis 13. Juli vor – und feiere mit!