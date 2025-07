RLP: Wein aus 30.000 Liter-Fass fließt in Bach – mehrere Fische verendet

In einem Bach fällt Anwohnern rote Farbe und ein merkwürdiger Geruch auf. Es stellt sich heraus, dass von einem Weingut Wein abgeleitet wird – mit fatalen Folgen für die Fische.

EDESHEIM. Im rheinland-pfälzischem Edesheim (Landkreis Südliche Weinstraße) ist literweise Rotwein in einen Bach geleitet worden. Der Wein wurde mit einem Schlauch aus einem 30.000-Liter-Fass von einem nahegelegenen Weingut in den Modenbach geleitet, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Als die Polizei am Montag an dem Bach eintraf, nachdem Anwohner die auffällige Farbe und den merkwürdigen Geruch gemeldet hatten, waren bereits mehrere Fische verendet. Ob es sich dabei um Sabotage oder einen Unfall handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso müsse noch ermittelt werden, wie viele Liter insgesamt aus dem Fass in den Bach flossen. (Quelle: dpa)