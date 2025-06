Von Entenhausen zur Porta Nigra: Donald Duck entdeckt das Saarland, Trier und Luxemburg!

Trier, Saar, Luxemburg. Wenn die Ducks reisen, dann wird’s meist turbulent – und diesmal führen ihre Spuren direkt in unsere Region! Donald Duck, Tick, Trick und Track tauschen Entenhausen gegen Saarbrücker Schloss, Porta Nigra und Saarschleife. Und nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz, es ist die Geschichte „Das Geheimnis der Landkarte“ im neuen Micky Maus Magazin 15/2025, ab dem 4. Juli im Handel.

Eine Karte, drei Neffen und ein ziemlich gestresster Onkel

Was als friedlicher Wanderausflug der pfadfindenden Neffen beginnt, endet – natürlich – im reinsten Chaos. Ziel: Ein prestigeträchtiges Wanderabzeichen im Saarland. Problem: Die Karte ist weg, Onkel Donald ist urlaubsreif, und plötzlich beginnt eine wilde Jagd durch unsere wunderschöne Region.

Während Tick, Trick und Track durch Wälder und Weinberge stapfen, versucht Donald, sie aufzuspüren – dabei stolpert er nicht nur über Wanderwege, sondern auch über echte Highlights: das Saarbrücker Schloss glänzt im Enten-Comic-Gewand, die Saarschleife schlängelt durchs Bild, und auch Trier mit seiner ehrwürdigen Porta Nigra, Dom und dem Domfreihof hat einen Auftritt der besonderen Art. Am Ende wartet Luxemburg als krönender Abschluss eines gezeichneten Roadtrips!

Ein Entenabenteuer in der Saar- und Moselregion

Redakteur Johannes Kanty schwärmt: „Es gibt so viele eindrucksvolle Orte entlang der Saar und der Mosel, die sich perfekt für ein Abenteuer mit Donald Duck und seinen Neffen eignen. Am Ende mussten wir eine Auswahl treffen.“ Und diese Auswahl kann sich sehen lassen! Wer dachte, Comics spielen nur in fiktiven Städten mit sprechenden Tieren, wird hier eines Besseren belehrt.

Disney-Zeichner Ferran Rodriguez, der das Abenteuer visuell zum Leben erweckt hat, verrät: „Es war spannend, all diese Orte zeichnerisch zu entdecken und in witzige Szenerien umzusetzen.“ Und das sieht man auch: Die Detailverliebtheit der Zeichnungen lässt sowohl eingefleischte Comic-Fans als auch Lokalpatrioten aufjubeln.

Ein Stück Heimat – gezeichnet in Entenhausen-Stil

Ob als Geschenk für kleine Abenteurer oder nostalgische Fans: Das Micky Maus Magazin 15/2025 ist für Liebhaber und Fans mehr als nur ein Heft, es ist eine gezeichnete Liebeserklärung an unsere Region. Mit dabei: ein exklusives Poster mit den schönsten Comic-Orten von Saar bis Luxemburg, perfekt für Büro oder Kinderzimmer

Also, liebe Leserinnen und Leser:

Greift zu, blättert durch und entdeckt eure Heimat durch Donalds Augen – manchmal grantig, meistens chaotisch, aber immer charmant. Und wer weiß? Vielleicht begegnet ihr dem watschelnden Weltenbummler ja bald selbst an der Porta Nigra, wenn er mal wieder seine Neffen sucht.