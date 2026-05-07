Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht in Wittlich – eine Person verletzt

WITTLICH. Im Zeitraum 5.5.2026, 11.45 Uhr, bis 6.5.2026, 7.45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Klausener Weg in Wittlich im Bereich eines dortigen Parkplatzes. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zeitraum 6.5.2026, 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, parkte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich der Römerstraße in Wittlich. Ein bisher unbekannter Verursacher stieß vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen den Personenkraftwagen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Am 5.5.2026, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Radfahrer die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich im Bereich der dortigen Firma Clemens. Hier kollidierte er mit einem 48-jährigen Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher durch die Kollision zu Boden stürzte und sich verletzte. Er erlitt mehrere Prellungen und Abschürfungen. Der Unfallverursacher half dem Geschädigten wieder auf und fragte kurz, wie es ihm gehe. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Der Unfallverursacher wurde als Mann im Alter von etwa 40 Jahren beschrieben, welcher dunkel gekleidet und mit einem E-Bike unterwegs war.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)