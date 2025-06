Täter fliehen vor Bewohnern: Einbrecher in Luxemburg geben Fersengeld

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum gemeldet.

So versuchten zum Beispiel am Abend des 25.6.2025 bis dato unbekannte Täter sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rue Sangen in Hesperange zu verschaffen. Diese wurden allerdings von einem Bewohner überrascht und flüchteten.

In der Nacht zum 26.6.2025 wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Pettingen in Mersch gemeldet. Ersten Informationen nach verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zum Inneren, als sie von den Bewohnern überrascht wurden und flüchteten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)