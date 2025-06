Eifelkreis: Tier-Diebe schlagen wieder zu – Baby-Lamm von Weide entführt

PRÜM. In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 2025 kam es in Prüm zu einem erneuten Diebstahl eines Kamerunschaf-Lammes von einer Weidefläche im Neubaugebiet „In der Steinertsbach“.

Das entwendete Tier ist erst wenige Tage alt und zwingend auf Milch angewiesen, was die Dringlichkeit der Ermittlungen erhöht.

Auffällige Häufung von Diebstählen auf derselben Fläche

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine Serie von Diebstählen ein, die diese spezielle Weidefläche im Neubaugebiet betreffen. Bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2025 wurde von derselben umzäunten Ausgleichsfläche, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnhäusern befindet, ein weiteres Lamm entwendet. Diese Wiederholung lässt auf ein gezieltes Vorgehen der Täter schließen.

Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich auf die Sicherung von Spuren sowie die Befragung möglicher Zeugen. Bürger, die in der besagten Nacht oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Neubaugebietes „In der Steinertsbach“ bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 06551/942-0 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden.