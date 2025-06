RLP: Streit unter Nachbarn eskaliert – drei Verletzte bei Schlägerei im Treppenhaus

In Ludwigshafen ist ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert. Bei einer Schlägerei im Treppenhaus wurden drei Personen verletzt.

LUDWIGSAHFEN-MUNDENHEIM. Bei einem Streit in einem Wohnhaus in Ludwigshafen sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stritt sich zunächst ein Paar in der eigenen Wohnung.

Dies habe die Nachbarn gestört, sodass sie an der betreffenden Wohnung klingelten. Der Verantwortliche ärgerte sich laut Polizei derart über den Besuch seiner Nachbarn, dass es zu einer Schlägerei im Treppenhaus kam. Der Verantwortliche musste wegen seiner Verletzung kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden. (Quelle: dpa)