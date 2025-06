A63: Auffahr-Unfall mit drei PKWs – mehrere Personen verletzt – Feuerwehr sichert Einsatzstelle

MAINZ. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 15.21 Uhr auf der A63 am Kreuz Mainz-Süd in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, an dem mehrere PKWs beteiligt waren.

Dieser Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen erforderte den Einsatz der Feuerwehr. Sieben Personen, darunter zwei Kinder, wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und klemmte Fahrzeugbatterien ab. Der Verkehr wurde über den Standstreifen umgeleitet. Sechs Fahrzeuge und 26 Personen befanden sich im Einsatz. (Quelle: Feuerwehr Mainz)